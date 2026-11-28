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ललितपुर। आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस जिले में उत्साह के साथ मनाया गया। जिला कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष हरदयाल सिंह लोधी ने पार्टी की विचारधारा, उद्देश्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं को जनता की आवाज बुलंद करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि पार्टी जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की बात भी कही। संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जिला मंत्री रमेश कुमार झा, जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार नामदेव, महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष मीना राजा, प्रदेश कार्यकर्ता हरीबाई राजपूत, महेंद्र पाराशर, कैलाश नारायण राजपूत आदि मौजूद रहे।