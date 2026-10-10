Jhansi News: हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक गिरी, युवक घायल
झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:29 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:29 AM IST
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लुहारी। झांसी-खजुराहो हाईवे पर सकरार थाना क्षेत्र में शुक्रवार को तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर गिरी। हादसे में बाइक सवार युवक के सिर में गंभीर चोटें आएं। सूचना मिलने पर हाईवे एंबुलेंस की पैरामेडिकल टीम, पेट्रोलियम टीम और सड़क पेट्रोलिंग अधिकारी प्रणवीर सिंह मौके पर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगरा पहुंचाया गया। यह दुर्घटना शाम करीब पांच हुई। बाइक सवार झांसी से मऊ की ओर जा रहा था। घायल की पहचान पचोरा निवासी मलखान के रूप में हुई है। सड़क से दुर्घटनाग्रस्त वाहन हटाकर शाम करीब पांच बजे यातायात सुचारु कर दिया गया। संवाद
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