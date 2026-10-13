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Jhansi News: ओरछा में श्रीरामलीला उत्सव शुरू

Tue, 13 Oct 2026 01:50 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:50 AM IST
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Shri Ramlila festival begins in Orchha
ओरछा। श्री रामराजा मंदिर परिसर में तीन दिवसीय श्रीरामलीला उत्सव का शुभारंभ हुआ। पहले दिन मथुरा-वृंदावन की आर्टिस्ट लीला मंडली ने श्रीराम जन्म, ताड़का वध और अहिल्या उद्धार जैसे प्रसंगों का मंचन किया। राज्यसभा सांसद महेश केवट, सांसद प्रतिनिधि राजेश पटेरिया और कलेक्टर जमुना भिड़े ने भगवान श्रीराम व सीता के स्वरूपों का पूजन कर उत्सव में सहभागिता की। 12 अक्तूबर को धनुष यज्ञ, श्रीराम वनगमन और सीता हरण के प्रसंग दिखाए जाएंगे। अंतिम दिन 13 अक्तूबर को शबरी सेवा, लंका दहन और श्रीराम राज्याभिषेक का मंचन होगा। आयोजन श्रीरामनवमी एवं जनकल्याण न्यास, संस्कृति विभाग मध्यप्रदेश शासन और जिला प्रशासन निवाड़ी कर रहे हैं। संवाद
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