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ओरछा। ओरछा में नूतन श्री कनक भवन प्रवेश महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यह महोत्सव बेतवा नदी के तट पर 26 नवंबर से दो दिसंबर तक होगा। इसमें श्री कनक बिहारी जी का नूतन श्री कनक भवन में प्रवेश होगा।इस आयोजन में देश के प्रख्यात संत और महंत शामिल होंगे। आयोजन में टीला गाद्याचार्य मंगल पीठाधीश्वर यज्ञ सम्राट स्वामी मध्वाचार्य महाराज डाकोर मुंबई महाराष्ट्र, महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट, जगत गुरु निम्बाकाचार्य श्याम शरण देवाचार्य राजस्थान, योग ऋषि रामदेव बाबा, महंत श्री रामदास जी महाराज करुणानिधान भवन अयोध्या , महंत बिन्दुगद्याचार्य स्वामी देवेंद्र प्रसादाचार्य महाराज रामकोट अयोध्या, ज्ञानानंद जी महाराज, महंत किशोर दास जी महाराज वृंदावन धाम सहित देश के प्रसिद्ध संत और महंत शामिल होंगे।महोत्सव में 26 नवंबर से एक दिसंबर तक प्रतिदिन संत सम्मेलन और प्रवचन होंगे। 26 नवंबर से दो दिसंबर तक श्रीमद् भक्तमाल समाज का गायन होगा। 29 नवंबर को पंडित हरी राम व्यास जयंती महोत्सव के साथ श्री कनक बिहारी बिहारिणी जी का नूतन श्री कनक भवन में प्रवेश होगा। 30 नवंबर को श्री राम अर्चन महायज्ञ आयोजित होगा।0000अफसरों ने लिया आयोजन स्थल का जायजामहोत्सव की व्यवस्थाओं को लेकर सोमवार को कलेक्टर जमुना भिड़े और पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरवरिया ने स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को प्रकाश, पानी, चलित शौचालय और वाहन खड़ा करने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अग्निशमन सुरक्षा के लिए फायर ब्रिगेड की तैनाती तथा पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया। बेतवा किनारे फेंसिंग या जाली लगाने के भी निर्देश दिए गए।