फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Sharadiya Navratri fervor in Mauranipur; 500 Goddess idols ready.

Jhansi News: मऊरानीपुर में शारदीय नवरात्र की धूम, 500 देवी प्रतिमाएं तैयार

Sat, 10 Oct 2026 02:27 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
Sharadiya Navratri fervor in Mauranipur; 500 Goddess idols ready.
मऊरानीपुर। शारदीय नवरात्र पर्व को लेकर नगर और ग्रामीण अंचलों में उत्साह है। 11 अक्तूबर से नवरात्र उत्सव शुरू होगा, मूर्तिकार मां भगवती की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। नगर में लगभग छह स्थानों पर करीब 500 देवी प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। बम्होरी निवासी जयप्रकाश प्रजापति 31 वर्षों से देवी प्रतिमाएं बना रहे हैं। उन्होंने छह कारीगरों के साथ चार महीने में 80 मूर्तियां बनाई हैं। पुरुषोत्तम प्रजापति भी 21 वर्षों से मिट्टी की देव प्रतिमाएं बना रहे हैं। उन्होंने पांच साथियों की मदद से तीन महीने में 80 छोटी-बड़ी प्रतिमाएं तैयार की हैं। इन प्रतिमाओं का न्यौछावर मूल्य 3,000 रुपये से 8,000 रुपये तक तय है। कलाकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं का आकर्षक शृंगार कर उन्हें समय पर स्थापना स्थलों तक पहुंचाने की अंतिम तैयारी में हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed