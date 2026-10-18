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Jhansi News: 30 नवंबर से दो दिसंबर तक रद्द रहेंगी कई ट्रेंने

Sun, 18 Oct 2026 02:30 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:30 AM IST
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Several trains will remain cancelled from November 30 to December 2.
झांसी। रेल प्रशासन ने आगरा मंडल के धौलपुर-आगरा कैंट रेलखंड में यातायात ब्लॉक की घोषणा की है। यह ब्लॉक खारी नदी पुल पर स्टील गर्डरों को बदलने के कार्य के कारण लिया जाएगा। इसके चलते कई ट्रेनें निरस्त रहेंगी। कुछ ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव किया गया है।
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धौलपुर-आगरा कैंट रेलखंड में जाजऊ और भांडई स्टेशनों के बीच पुल संख्या 1331/1 स्थित है। यहां स्टील गर्डरों को बदलने का कार्य होगा। यह कार्य 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा। इस अवधि में यातायात ब्लॉक रहेगा। ट्रेन संख्या 11901, 11902, 11807 और 11808 (वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी-आगरा कैंट) निरस्त रहेंगी। ये सभी ट्रेनें एक से दो दिसंबर 2026 तक प्रभावित रहेंगी।
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वहीं, ट्रेन संख्या 12279/12280 (वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी-नई दिल्ली) के संचालन में परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन पहले ग्वालियर से अपनी यात्रा शुरू या समाप्त करती थी। अब 30 नवंबर से दो दिसंबर तक यह आगरा कैंट स्टेशन से शुरू या समाप्त होगी। इसके बाद तीन से 29 दिसंबर तक यह ट्रेन ग्वालियर तक संचालित होगी। परिचालनिक कारणों से गाड़ी संख्या 64618 ललितपुर से बीना और गाड़ी संख्या 64617 बीना से ललितपुर पैसेंजर 17 से 21 अक्तूबर 2026 तक निरस्त रहेगी। ब्यूरो
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