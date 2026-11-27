मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अगुआई में निकाली जा रही सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा शुक्रवार को जनपद के गोरा मछिया गांव पहुंची। बुंदेलखंड में यात्रा की शुरुआत ओरछा के श्री रामराजा मंदिर से की।

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रामराजा मंदिर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने रामराजा सरकार के मंदिर में कथित चोरी की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यात्रा के दो उद्देश्य हैं, एक अयोध्या के रामलला मंदिर में हुई चंदा चोरी मामले में बड़ी मछलियों पर कार्रवाई हो और दूसरा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मशीनों के माध्यम से हो रही वोट चोरी पर अंकुश लगाकर निष्पक्ष निर्वाचन हो। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा हिंसा और नफरत फैलाने वाली, नहीं बल्कि सनातन को जोड़ने वाली है।इस मौके पर पूर्व सांसद डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह (ग्वालियर), मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व प्रवक्ता बुंदेलखंड क्षेत्र कांग्रेस पार्टी राजेंद्र शर्मा, बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय, निर्वतमान प्रदेश महासचिव राहुल रिछारिया, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अवधेश नायक (दतिया), पृथ्वीपुर विधायक नितेंद्र सिंह राठौर, दतिया विधायक घनश्याम सिंह, विशुन सिंह यादव, चंद्र प्रकाश मिश्रा, देशराज रिछारिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे।शुक्रवार को ओरछा तिगैला स्थित रॉयल गार्डन पर सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा का अखिल भारतीय गहोई महासभा के अध्यक्ष रामगोपाल गुप्ता, कांग्रेस कमेटी के झांसी शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य सहित कई पदाधिकारियों ने स्वागत किया।