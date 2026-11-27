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ओरछा। ओरछा में बेतवा नदी किनारे नवनिर्मित कनक भवन मंदिर में आयोजित श्री कनक बिहारी बिहारिणी जू के भवन प्रवेश महोत्सव का शुभारंभ बृहस्पतिवार को भव्य कलश यात्रा एवं मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज की श्री राम कथा के साथ हुआ।कलश यात्रा का शुभारंभ दोपहर एक बजे बेतवा नदी कंचना घाट से घट पूजन के साथ हुआ। इसके बाद गाजे-बाजों के साथ महिलाएं सिर पर कलश रखकर कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुईं। कलश यात्रा श्री रामराजा मंदिर, गणेश दरवाजा नगर के मुख्य मार्ग से होती हुई मुख्य चौराहा से नवीन कनक भवन मंदिर परिसर पहुंची। यहां मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज ने श्री राम कथा सुनाई।महोत्सव में एक दिसंबर तक शाम 4 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन संत सम्मेलन और प्रवचन होंगे। प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक श्रीमद् भक्तमाल समाज का गायन होगा।