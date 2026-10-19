फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Rakhi Sawant Claims She Is Being Targeted for Supporting Gen Z Protests After Warrant in 16-Year-Old Case

यूपी: 'जेन जी आंदोलन के समर्थन की वजह से बना रहे निशाना', वारंट के बाद राखी सावंत ने वीडियो जारी कर कही ये बात

Mon, 19 Oct 2026 09:56 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 19 Oct 2026 09:56 AM IST
सार

अभिनेत्री राखी सावंत ने 16 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद वीडियो जारी करके सफाई दी है। राखी ने कहा कि जेन जी आंदोलन के समर्थन की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। झांसी पुलिस और अदालत पर पूरा भरोसा है।

विज्ञापन
Rakhi Sawant Claims She Is Being Targeted for Supporting Gen Z Protests After Warrant in 16-Year-Old Case
Rakhi Sawant - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अभिनेत्री राखी सावंत ने झांसी की अदालत से 16 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद रविवार को इंस्टाग्राम पर करीब दो मिनट का वीडियो अपलोड कर अपनी सफाई दी। 
विज्ञापन


उन्होंने इस कानूनी कार्यवाही को उनकी ओर से जेन जी आंदोलन का समर्थन करने की वजह बताते हुए कहा कि इस वजह से उनको निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि, उन्होंने झांसी की अदालत और पुलिस पर पूरा भरोसा जताया। 
विज्ञापन

 
Trending Videos

दुबई से वीडियो अपलोड करने वाली राखी ने कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। वह संबंधित युवक को जानती तक नहीं हैं। शो में चैनल की ओर से जो कहने के लिए कहा गया, उन्होंने वही कहा था। 

 
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में उनकी भूमिका केवल होस्ट की थी। राखी ने यह भी आरोप लगाया कि जेन जी और अपने विद्यार्थियों का समर्थन करने की वजह से उनके पुराने मामले को फिर से उठाया जा रहा है।
विज्ञापन

पत्नी से विवाद सुलझाने टीवी शो में पहुंचे थे लक्ष्मण
यह मामला वर्ष 2010 में प्रसारित टीवी कार्यक्रम ‘राखी का इन्साफ’ से जुड़ा है। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के निवासी लक्ष्मण अहिरवार अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद सुलझाने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे थे। 

 

लक्ष्मण की मां सावित्री ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि कार्यक्रम के दौरान राखी सावंत ने उनके बेटे के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। कार्यक्रम में अपमानित किए जाने के बाद लक्ष्मण मानसिक रूप से परेशान रहने लगे थे। 

 

बाद में उनकी मौत हो गई। परिवार ने इस घटना के लिए कार्यक्रम में कथित अपमान को जिम्मेदार ठहराया था। इस मामले में राखी सावंत के बार-बार अदालत में हाजिर न होने की वजह से 16 अक्तूबर को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed