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मोंठ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिनिर्वाण दिवस पर 15 दिसंबर को झांसी के मुक्ताकाशी मंच पर जनसभा होगी। इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बुधवार को मोंठ में बैठक हुई।विधान परिषद सदस्य रमा निरंजन के प्रतिनिधि और भाजपा के वरिष्ठ नेता आरपी निरंजन ने ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया। पत्रकारों से बातचीत में आरपी निरंजन ने बताया कि जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शामिल होंगे। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय के भी पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन सरदार पटेल के अनुयायियों, वर्तमान और पूर्व जिला पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों, सभासदों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सहयोग से किया जा रहा है। उन्होंने मोंठ नगर और क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों से अधिक-से-अधिक संख्या में झांसी पहुंचने की अपील की।इस मौके पर श्याम बिहारी दुबे, गोल्डी निरंजन, सभासद दयाल गिरी, यशवंत सिंह राजपूत, धर्मेंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे।