Jhansi News: महाराजा अग्रसेन जयंती पर निकाली शोभायात्रा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शोभायात्रा ने पूरे सदर बाजार में भ्रमण किया और विशेष आकर्षण में अग्रवाल महिला जागृति मंच द्वारा डांडिया एवं नवयुवक मंडल ने चाचर का प्रदर्शन किया। यात्रा के दौरान अग्रसेन जी के रूप और कुलदेवी मां लक्ष्मी के स्वरूप रहे। समाज के 18 गोत्रों के स्वरूप बच्चे घोड़ों और बग्घी पर चल रहे थे।अग्रसेन भवन पर महाराजा अग्रसेन व कुल देवी मां लक्ष्मी की आरती के साथ शोभायात्रा का समापन हुआ। इस अवसर पर संजय कानोडिया, दीपक बंसल, अशोक अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, अनेश अग्रवाल, वीरेंद्र डालमिया, विजय अग्रवाल आदि मौजूद रहे। इसी तरह महाराजा अग्रसेन सेवा सदन बालाजी मंदिर के पास रविवार को रसबहार कॉलोनी नंदनपुरा में अग्रवाल समाज सेवा समिति के तत्वावधान में महाराजा अग्रसेन की जयंती धूमधाम से मनाई गई।छात्र-छात्राओं को किया सम्मानितइस दौरान वर्ष 2025-26 के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया, इसमें 10वीं व 12वीं के टॉपर विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। महिला मंडल समिति ने हाउसी गेम कराया गया। पूर्व अध्यक्ष वेदप्रकाश अग्रवाल ने सभी का स्वागत किया। समारोह के मुख्य अतिथि एमएलसी रामतीर्थ सिंघल रहे। इस मौके पर समाज की कुल देवी मां लक्ष्मी के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन व महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में रामगोपाल मौजूद रहे। इस दौरान शिवाली, डीएस अग्रवाल, सतीश लिखधारी, नवल, धीरेंद्र, कैलाश अग्रवाल, मनोज अग्रवाल व महिला मंडल से नमिता, दीप्ती, दीपिका, दीप्ती, ऊषा, श्वेता, वर्षा, दीपा समेत सीपरी, नगरा, खातीबाबा व आवास विकास के लोग मौजूद रहे।बाक्स-विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने दिखाई प्रतिभाझांसी। श्री अग्रवाल समाज सदर बाजार द्वारा संजय अग्रवाल एसबीआई की अध्यक्षता में रविवार को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। सीनियर सिटीजन कैंडल तेज चाल में वेदप्रकाश अग्रवाल प्रथम, अशोक अग्रवाल पीएनबी द्वितीय, धर्मेंद्र अग्रवाल तृतीय, अपना कैंट पहचानो में नमन अग्रवाल प्रथम, कुशाग्र जैन द्वितीय, रियांश जैन तृतीय रहे। जलेबी दौड़ में इशांक अग्रवाल प्रथम, अयांक मित्तल द्वितीय, नींव अग्रवाल तृतीय, बैलून दौड़ में कुशाग्र सिंघल प्रथम, गतिक अग्रवाल द्वितीय, अन्वी अग्रवाल तृतीय, बॉल इन टायर में सात्विक अग्रवाल प्रथम, आरुष अग्रवाल द्वितीय, कार्तिकेय अग्रवाल तृतीय रहे।ओलंपियाड में रूषांक और मान्या प्रथमक्ले आर्ट प्रथम वर्ग में अविम्ल अग्रवाल प्रथम, रक्षिता अग्रवाल द्वितीय, अनहित अग्रवाल तृतीय, क्ले आर्ट द्वितीय वर्ग में अंशिका अग्रवाल प्रथम, श्योम डालमियां द्वितीय, अंशिका अग्रवाल तृतीय, क्ले आर्ट तृतीय वर्ग में आध्या अग्रवाल प्रथम, मान्या गर्ग द्वितीय, अंश अग्रवाल तृतीय रहे। अग्रसेन ओलंपियाड सामान्य ज्ञान में रूषांक अग्रवाल व मान्या गर्ग प्रथम, अनय अग्रवाल व आराध्या द्वितीय, देवांशी, कान्हा अग्रवाल तृतीय स्थान पर रहीं। प्रतियोगिता के संयोजक प्रखर सिंघल, वैभव अग्रवाल, राघव अग्रवाल, आकाश, आशीष, विशेष, अमर कैफे, हर्ष, निकुंज केएसबी आदि रहे। निर्णायक अजय गुप्ता रहे। आभार महामंत्री कैलाश अग्रवाल ने व्यक्त किया।