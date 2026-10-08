Jhansi News: जर्जर समथर-मोठ रोड पर गड्ढे, आवागमन प्रभावित

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यह मार्ग समथर को मोठ सहित कई गांवों और कस्बों से जोड़ता है। प्रतिदिन सैकड़ों वाहन इस पर गुजरते हैं। सड़क की जर्जर स्थिति के कारण वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। कई स्थानों पर सड़क की ऊपरी परत पूरी तरह उखड़ चुकी है। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी होती है। वाहन गड्ढों में फंसकर हिचकोले खाते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। सड़क खराब होने से व्यापार, शिक्षा और दैनिक कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं।छात्र-छात्राओं, व्यापारियों और ग्रामीणों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। समथर निवासी बबलू बघेल ने बताया कि फसल बेचने मंडी आने में दिक्कत होती है। ग्राम बसोबई निवासी रबि पाल ने भी दुर्घटना की संभावना जताई। समथर निवासी भरतशरण नगाइच के अनुसार, 15 किलोमीटर सड़क खराब होने से एक घंटे से अधिक समय लगता है। सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी विभाग झांसी के बृजेश कुमार गंगबार ने कहा कि शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, प्रस्ताव पास होने पर कार्य करा दिया जाएगा।