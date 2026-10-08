Jhansi News: प्रेमी से साथ जा रही महिला को पुलिस ने पकड़ा

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बताया गया कि महिला की इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवक से दोस्ती हुई थी। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत हुई और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। महिला के अचानक लापता होने से परिजन परेशान हो गए। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला तो मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। संवाद विज्ञापन

बताया गया कि महिला की इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवक से दोस्ती हुई थी। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत हुई और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। महिला के अचानक लापता होने से परिजन परेशान हो गए। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला तो मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। संवाद

मोंठ। सोशल मीडिया पर हुई एक सामान्य सी दोस्ती प्यार में बदल गई। हावड़ा से बनारस जाने की बात कहकर निकली दो बच्चों की मां प्रेमी के साथ चली गई। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की। लोकेशन मिलने पर पुलिस ने मोंठ क्षेत्र के ग्राम टांडा में दबिश देकर महिला को पकड़ लिया। घरवालों के समझाने के बाद महिला पति के साथ चली गई।