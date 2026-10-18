Jhansi News: दतिया में रसगुल्ले खाने से एक हजार हुए बीमार

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दतिया। भांडेर तहसील के उड़ीना गांव में 15 अक्तूबर को एक कार्यक्रम में भोजन के बाद करीब एक हजार लोगों को गंभीर खाद्य विषाक्तता हुई। रसगुल्ले खाने के बाद ग्रामीणों को उल्टी, पेट दर्द और सिरदर्द की शिकायत होने लगी। शुरुआती अंदेशा है कि रसगुल्लों में इस्तेमाल खोया खराब था, हालांकि प्रशासन की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। कई मरीजों को जिला अस्पताल, इंदरगढ़ और भांडेर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार दोपहर उड़ीना गांव में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया। भांडेर के बीएमओ जयंत यादव ने बताया कि टीम ने प्रभावित ग्रामीणों का उचित उपचार किया है। चिकित्सा जांच में किसी मरीज में गंभीर लक्षण या जटिलता नहीं मिली है। प्रशासन के अनुसार, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सभी बीमार लोग खतरे से बाहर हैं। संवाद