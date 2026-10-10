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Jhansi News: राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आज से, गुजरात-आंध्रप्रदेश में पहली भिड़ंत

Sat, 10 Oct 2026 03:13 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:13 AM IST
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National Hockey Championship begins today, Gujarat-Andhra Pradesh to play their first match
संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में शनिवार को 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आगाज होगा। 21 अक्तूबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देशभर की 29 टीमें हिस्सा लेंगी। 12 दिवसीय इस चैंपियनशिप में कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है।
प्रतियोगिता का उद्घाटन मुकाबला सुबह साढ़े छह बजे हॉकी आंध्र प्रदेश और हॉकी गुजरात के बीच होगा। इसके बाद सुबह आठ बजे हॉकी राजस्थान और हॉकी बिहार की टीमें आमने-सामने होंगी। सुबह 9:45 बजे हॉकी हिमाचल और हॉकी जम्मू-कश्मीर के बीच भिड़ंत होगी।
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क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी कर्मवीर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली टीमों का आना शुरू हो गया है।
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झांसी के सुशील होंगे अंपायर
फोटो
झांसी के सुशील महर्षि ने शुक्रवार को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित यो-यो टेस्ट पास कर लिया है। इस टेस्ट को पास करने के बाद वह अब हॉकी की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अंपायर की भूमिका निभाएंगे। सुशील ने बताया कि झांसी से वह इकलौते और पहले व्यक्ति हैं, जो हॉकी की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अंपायर के रूप में रहेंगे। इसकी शुरुआत झांसी में शनिवार से आयोजित प्रतियोगिता से होगी।

आज के मैच
आंध्र प्रदेश बनाम गुजरात : सुबह 06:30 बजे
राजस्थान बनाम बिहार : सुबह 08:00 बजे
हिमाचल बनाम जम्मू-कश्मीर : सुबह 09:45 बजे
झारखंड बनाम दादर नगर हवेली एवं दमनद्वीव : पूर्वाह्न 11:30 बजे
तेलंगाना बनाम हॉकी अरुणाचल : दोपहर 01:15 बजे
असम बनाम छत्तीसगढ़ : अपराह्न 03:00 बजे
ओडिशा बनाम उत्तराखंड : शाम 04:45 बजे
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