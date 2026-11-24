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एसएसपी विकास कुमार को टीम ने दो दिन पहले अपनी रिपोर्ट सौंपी। लखनऊ से आई वैज्ञानिकों की टीम ने 20 अक्तूबर को घटनास्थल का निरीक्षण किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी खंगाली थी। पिछले 85 दिन से पुलिस बुजुर्ग दंपती की मौत की गुत्थी सुलझाने में उलझी है। खुलासे के लिए पुलिस अब तक 150 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी। तीन दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई लेकिन, उसके हाथ कोई पुख्ता सुराग नहीं आया। क्राइम सीन रिक्रिएशन कराने की भी योजना बनाई। प्रत्यक्षदर्शी न मिलने से यह नहीं हो सका। इसके बाद मेडिको लीगल विशेषज्ञों की मदद लेने का फैसला हुआ। टीम ने झांसी आकर घटनास्थल का जायजा लिया। जांच पड़ताल के बाद टीम ने दंपती के शरीर पर मिली चोटों के पंखे से आने की संभावना जताई।00000000जिन पर था शक, जांच में नहीं मिली उनकी भूमिका30 अगस्त को गोविंदपुरी स्थित बंद मकान में बुजुर्ग दंपती के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। दोनों के शव कई दिन पुराने थे। शुरुआत में पुलिस ने हत्या की आशंका के आधार पर जांच शुरू की थी। मकान में रहने वाले किरायेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर उससे पूछताछ की गई, लेकिन जांच में उसकी भूमिका सामने नहीं आई। पुलिस ने मोहल्ले और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। इसमें कुछलोग दंपती के दरवाजे पर दस्तक देते दिखाई दिए थे, लेकिन वे घर के अंदर गए बिना ही लौट गए। दंपती के करीबी परिजनों समेत जिन लोगों पर शुरुआत में शक था, उनकी भूमिका भी जांच में सामने नहीं आई। लंबी पूछताछ के बावजूद पुलिस को अहम सुराग नहीं मिला।000पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों के सिर पर मिली थीं गंभीर चोटपोस्टमार्टम रिपोर्ट में विश्वनाथ पाल के सिर में तीन और भुवन देवी के सिर में दो गहरे घाव मिले थे। विश्वनाथ के बाई भौंह के पास सात गुणे दो सेंटीमीटर का घाव था। उसका जबड़ा एवं दांत टूटा हुआ था वहीं, भुवन देवी के सिर में दो गहरे घाव मिले। दाई भौंह के ऊपर और माथे के दाईं तरफ चोट थी। उसका भी जबड़ा टूटा हुाअ था। सभी चोट मौत से पहले की थीं। डॉक्टरों ने सिर में आई गंभीर चोटों को मौत की वजह बताया था। चोटों का स्वरूप किसी वजनी वस्तु से प्रहार के अनुरूप बताया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट किस वस्तु से और किस परिस्थिति में लगीं, यह साफ नहीं हो सका था।000मेडिको लीगल टीम ने भी रिपोर्ट में पंखा गिरने से आई चोट की वजह से मौत होने की संभावना जताई है हालांकि, टीम ने किसी दूसरे सुराग के सामने आने पर उसके आधार पर आगे जांच करने की गुंजाइश भी रखी बताई है। फिलहाल इस आधार पर पुलिस भी यह मान रही है।विकास कुमारएसएसपी