Jhansi News: पुराने विवाद पर मां-बेटे पर जानलेवा हमला

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मोंठ। थाना मोंठ के ग्राम इमिलिया में पुराने विवाद के चलते युवक मोहित और उसकी मां राम जानकी पर जानलेवा हमला हुआ। घायल मां-बेटे को स्थानीय अस्पताल से झांसी रेफर किया गया। पीड़ित धान सिंह ने बताया कि रविवार शाम करीब 5:40 बजे गांव के चार लोग उनके घर में घुसकर मारपीट की। थाने जाते समय जौरा गांव के पास आरोपियों ने मोहित और उसकी मां को घेर लिया। लाठी, कुल्हाड़ी व कट्टे की बट से जानलेवा हमला कर उन्हें मरा समझकर छोड़ दिया। पीड़ित ने मोंठ पुलिस को नामजद तहरीर दी है। कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई है और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद