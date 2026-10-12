फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Mother and son attacked with intent to kill over an old dispute.

Jhansi News: पुराने विवाद पर मां-बेटे पर जानलेवा हमला

Mon, 12 Oct 2026 02:02 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
Mother and son attacked with intent to kill over an old dispute.
मोंठ। थाना मोंठ के ग्राम इमिलिया में पुराने विवाद के चलते युवक मोहित और उसकी मां राम जानकी पर जानलेवा हमला हुआ। घायल मां-बेटे को स्थानीय अस्पताल से झांसी रेफर किया गया। पीड़ित धान सिंह ने बताया कि रविवार शाम करीब 5:40 बजे गांव के चार लोग उनके घर में घुसकर मारपीट की। थाने जाते समय जौरा गांव के पास आरोपियों ने मोहित और उसकी मां को घेर लिया। लाठी, कुल्हाड़ी व कट्टे की बट से जानलेवा हमला कर उन्हें मरा समझकर छोड़ दिया। पीड़ित ने मोंठ पुलिस को नामजद तहरीर दी है। कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई है और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed