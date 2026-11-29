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झांसी। भगवंतपुरा के मैरिज गार्डन में शुक्रवार को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में पांडाल से वापस हुई मऊरानीपुर ब्लॉक की कंचन का विवाह आगामी विवाह समारोह में होगा। उसका पंजीयन 14 नवंबर के बाद हुआ था। इसीलिए उसका विवाह नहीं कराया जा सका।समाज कल्याण विभाग ने 14 नवंबर तक पंजीकृत हुए सत्यापित जोड़ो के विवाह कराए हैं। बरासिया निवासी कंचन का पंजीयन 15 नवंबर का है। इससे पहले निर्धारित जोड़ों के विवाह कराने का लक्ष्य शासन की ओर से तय कर दिया था। प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी केपी सिंह ने बताया कि 342 जोड़ों की शादी करने का लक्ष्य 14 नवंबर को तय हो गया था और कंचन का आवेदन 15 नवंबर को आया। अब 42 जोड़ों के साथ उसका विवाह होगा।