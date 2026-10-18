झांसी: मेले में बैरिकेडिंग हटाने को लेकर सुरक्षाकर्मियों से भिड़े भाजपा नेता, सामने आया रौब दिखाने का वीडियो

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इसी बीच, सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अपनी चार पहिया गाड़ी को मेले क्षेत्र से निकालने की जिद पर अड़े दिखाई दे रहे हैं। विज्ञापन



इस दौरान वे वहां तैनात होमगार्ड और सुरक्षाकर्मियों से बहस करते नजर आए। नेताजी अपने पद का रौब झाड़ते हुए बैरिकेडिंग हटाने का दबाव बना रहे थे। मेले में उमड़ी भीड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ताक पर रखकर यह घटना हुई। विज्ञापन विज्ञापन



इसी बीच, सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अपनी चार पहिया गाड़ी को मेले क्षेत्र से निकालने की जिद पर अड़े दिखाई दे रहे हैं।इस दौरान वे वहां तैनात होमगार्ड और सुरक्षाकर्मियों से बहस करते नजर आए। नेताजी अपने पद का रौब झाड़ते हुए बैरिकेडिंग हटाने का दबाव बना रहे थे। मेले में उमड़ी भीड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ताक पर रखकर यह घटना हुई।

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वायरल वीडियो का मामला

वीडियो में जिलाध्यक्ष ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर धौंस जमाते हुए दिख रहे हैं। वे अपनी गाड़ी को प्रतिबंधित क्षेत्र से निकालने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन नेताजी अपनी बात पर अड़े रहे। यह घटना मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। आम जनता नियमों का पालन कर रही है।





कानून व्यवस्था को चुनौती

यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर जहां सामान्य नागरिक नियमों का पालन करते हैं, वहीं जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्ति कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। इस प्रकार के कृत्य से नियमों की अवहेलना होती है। यह घटना कानून के समक्ष सभी की समानता के सिद्धांत पर प्रश्नचिह्न लगाती है।



झांसी के मऊरानीपुर स्थित बड़ी माता मंदिर पर नवरात्र मेले का आयोजन किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने यहां बैरिकेडिंग लगाई है। इसका उद्देश्य मेले क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना है ताकि कोई असुविधा न हो।