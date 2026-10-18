झांसी: मेले में बैरिकेडिंग हटाने को लेकर सुरक्षाकर्मियों से भिड़े भाजपा नेता, सामने आया रौब दिखाने का वीडियो
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 18 Oct 2026 01:20 PM IST
सार
झांसी के मऊरानीपुर के स्थित बड़ी माता मंदिर पर लगे नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अपनी चार पहिया गाड़ी को मेले क्षेत्र से निकालने की जिद पर अड़े नजर आ रहे हैं।
विज्ञापन
विस्तार
झांसी के मऊरानीपुर स्थित बड़ी माता मंदिर पर नवरात्र मेले का आयोजन किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने यहां बैरिकेडिंग लगाई है। इसका उद्देश्य मेले क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना है ताकि कोई असुविधा न हो।
इसी बीच, सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अपनी चार पहिया गाड़ी को मेले क्षेत्र से निकालने की जिद पर अड़े दिखाई दे रहे हैं।
इस दौरान वे वहां तैनात होमगार्ड और सुरक्षाकर्मियों से बहस करते नजर आए। नेताजी अपने पद का रौब झाड़ते हुए बैरिकेडिंग हटाने का दबाव बना रहे थे। मेले में उमड़ी भीड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ताक पर रखकर यह घटना हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन
इसी बीच, सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अपनी चार पहिया गाड़ी को मेले क्षेत्र से निकालने की जिद पर अड़े दिखाई दे रहे हैं।
विज्ञापन
इस दौरान वे वहां तैनात होमगार्ड और सुरक्षाकर्मियों से बहस करते नजर आए। नेताजी अपने पद का रौब झाड़ते हुए बैरिकेडिंग हटाने का दबाव बना रहे थे। मेले में उमड़ी भीड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ताक पर रखकर यह घटना हुई।
विज्ञापन
Trending Videos
वायरल वीडियो का मामला
वीडियो में जिलाध्यक्ष ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर धौंस जमाते हुए दिख रहे हैं। वे अपनी गाड़ी को प्रतिबंधित क्षेत्र से निकालने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन नेताजी अपनी बात पर अड़े रहे। यह घटना मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। आम जनता नियमों का पालन कर रही है।
वीडियो में जिलाध्यक्ष ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर धौंस जमाते हुए दिख रहे हैं। वे अपनी गाड़ी को प्रतिबंधित क्षेत्र से निकालने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन नेताजी अपनी बात पर अड़े रहे। यह घटना मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। आम जनता नियमों का पालन कर रही है।
कानून व्यवस्था को चुनौती
यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर जहां सामान्य नागरिक नियमों का पालन करते हैं, वहीं जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्ति कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। इस प्रकार के कृत्य से नियमों की अवहेलना होती है। यह घटना कानून के समक्ष सभी की समानता के सिद्धांत पर प्रश्नचिह्न लगाती है।
यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर जहां सामान्य नागरिक नियमों का पालन करते हैं, वहीं जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्ति कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। इस प्रकार के कृत्य से नियमों की अवहेलना होती है। यह घटना कानून के समक्ष सभी की समानता के सिद्धांत पर प्रश्नचिह्न लगाती है।
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन