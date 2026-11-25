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डीएम ने स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां अभिलेख रखने और अधिकारियों व कर्मचारियों के बैठने के लिए अलग-अलग कक्ष बनाने के निर्देश दिए। स्ट्रांग रूम के सामने बैरिकेडिंग लगाकर उसे बंद करने को भी कहा।उन्होंने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल पर पर्याप्त रोशनी, पानी और शौचालय की व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए। सीसीटीवी कैमरों की जानकारी लेते हुए कहा कि सभी कैमरे 24 घंटे चालू रहने चाहिए। डीएम ने भोजला मंडी से पोलिंग पार्टियों की रवानगी और मतदान के बाद उनकी वापसी के लिए तैयार मार्ग का जायजा लिया। उन्होंने वाहनों की व्यवस्था भी देखी।इस दौरान एडीएम पल्लवी मिश्रा, एडीएम एके गुप्ता, एसपी ग्रामीण डॉ. अरविंद कुमार और सिटी मजिस्ट्रेट योगेश्वर सिंह मौजूद रहे।