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औषधि विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया शासन के निर्देश पर नर्सिंगहोम में चल रही केमिस्ट की दुकानों की जांच के लिए टीमें बृहस्पतिवार को हर जिले में उतरेंगी। न सिर्फ दवाओं की गुणवत्ता बल्कि उनके दामों की जांच की जाएगी। टीमें क्राॅस चेक भी करेंगी कि भर्ती रोगियों को कितने में दवाएं दी जा रही है। दवा की बिक्री के दौरान रसीद दी जा रही हैं या नहीं, इसकी भी जांच होगी। स्टोर का मिलान भी किया जाएगा। ब्यूरो