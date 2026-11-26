Jhansi News: जिले के नर्सिंगहोम की दवा दुकानों की जांच आज
झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:41 AM IST
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झांसी। औषधि विभाग की टीम बृहस्पतिवार से जिले के 180 नर्सिंगहोम में चल रही केमिस्ट की दुकानों की जांच करेगी। नर्सिंगहोम में भर्ती रोगियों के तीमारदारों से खरीदी गई दवाओं की रेट आदि का भी मिलान किया जाएगा।
औषधि विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया शासन के निर्देश पर नर्सिंगहोम में चल रही केमिस्ट की दुकानों की जांच के लिए टीमें बृहस्पतिवार को हर जिले में उतरेंगी। न सिर्फ दवाओं की गुणवत्ता बल्कि उनके दामों की जांच की जाएगी। टीमें क्राॅस चेक भी करेंगी कि भर्ती रोगियों को कितने में दवाएं दी जा रही है। दवा की बिक्री के दौरान रसीद दी जा रही हैं या नहीं, इसकी भी जांच होगी। स्टोर का मिलान भी किया जाएगा। ब्यूरो
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औषधि विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया शासन के निर्देश पर नर्सिंगहोम में चल रही केमिस्ट की दुकानों की जांच के लिए टीमें बृहस्पतिवार को हर जिले में उतरेंगी। न सिर्फ दवाओं की गुणवत्ता बल्कि उनके दामों की जांच की जाएगी। टीमें क्राॅस चेक भी करेंगी कि भर्ती रोगियों को कितने में दवाएं दी जा रही है। दवा की बिक्री के दौरान रसीद दी जा रही हैं या नहीं, इसकी भी जांच होगी। स्टोर का मिलान भी किया जाएगा। ब्यूरो
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