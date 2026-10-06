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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Information about schemes provided through street plays.

Jhansi News: नुक्कड़ नाटक में दीं योजनाओं की जानकारी

Tue, 06 Oct 2026 01:22 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:22 AM IST
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Information about schemes provided through street plays.
गुरसराय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा संकल्प अभियान चल रहा है। इसके तहत सोमवार को गुरसराय में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नाटक से केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कलाकारों ने लोगों को सरकारी योजनाओं व उनके लाभ के प्रति जागरूक किया। गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत मुख्य अतिथि थे। अनुपमा लोधी विशिष्ट अतिथि थीं। एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन, राकेश पाल, जिला संयोजक बद्री त्रिपाठी, गरौठा विधानसभा संयोजक केश्वेंद्र राजा नारायणपुरा, टीकाराम पटेल, शत्रुघ्न परिहार, सतीश चौरसिया, अरुण मिश्रा गरौठा, आशीष खरे, राजीव नायक, प्रतीक जैन, अभिलाष सिंह, सुमित पाठक, मनीष कोरी आदि मौजूद रहे। संवाद
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