फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Impressive performance by students from Moth at the science fair

Jhansi News: विज्ञान मेले में मोंठ के छात्रों का शानदार प्रदर्शन

Sun, 25 Oct 2026 01:47 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
Impressive performance by students from Moth at the science fair
मोंठ। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मोंठ के विद्यार्थियों ने ललितपुर के महरौनी में आयोजित संकुल स्तरीय विज्ञान मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने विज्ञान पत्रवाचन और विज्ञान प्रदर्श प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही, विज्ञान प्रश्नमंच में दो तृतीय स्थान भी हासिल किए। विज्ञान प्रमुख आचार्य योगेन्द्र कुमार खरे के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। किशोर वर्ग की विज्ञान पत्रवाचन प्रतियोगिता में रिषभ राजा ने पहला स्थान पाया। तरुण वर्ग की विज्ञान प्रदर्श प्रतियोगिता में भी रिषभ ने प्रथम स्थान हासिल किया। किशोर वर्ग के विज्ञान प्रश्नमंच में हेमंत कुमार, प्रिंस राजपूत और धीरेंद्र राजपूत की टीम तृतीय स्थान पर रही। तरुण वर्ग के प्रश्नमंच में आर्यन झा, आयुष नामदेव और गौरी परिहार की टीम ने भी तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्रधानाचार्य और आचार्य परिवार ने प्रतिभागियों को बधाई दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed