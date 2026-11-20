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मऊरानीपुर। ग्राम घाटकोरा निवासी प्रियंका ने थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके जरिये बताया कि उसकी शादी 17 नवंबर 2024 को मऊरानीपुर स्थित नईबस्ती क्रिश्चियन अस्पताल के पीछे निवासी अमित कुमार के साथ हुई थी। शादी में पिता ने करीब 30 लाख रुपये नकद व सामान दिया था, लेकिन शादी के पहले दिन से ही ससुरालियों ने परिजनों के मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए और जेवर छीन लिए। पहली विदाई के बाद से ही पति अमित कुमार, ससुर प्रमोद कुमार, सास कोमल देवी, देवर विवेक कुमार व अभय प्रताप, अजिया ससुर वृद्धलाल, अजिया सास काशीबाई व ममिया ससुर बैनी प्रसाद व ओमप्रकाश कार न मिलने पर ताने देने लगे। गर्भवती होने के दौरान ससुरालियों ने कथित तौर पर दवा खिलाई, जिससे दो माह का गर्भ गिर गया। तीन अगस्त को पिता ससुराल पहुंचे तो आरोपियों ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। 24 अगस्त को उसे घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने आरोपी ससुरालियों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद