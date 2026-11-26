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झांसी। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने सीपरी बाजार के रायगंज निवासी लेखपाल बद्री प्रसाद दीक्षित के खिलाफ बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली। जांच में आरोपी लेखपाल की ज्ञात वैध आय 69.69 लाख रुपये पाई गई, जबकि उसने इस अवधि में 1.81 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। आय से 1.11 करोड़ रुपये अधिक खर्च करने का साक्ष्य मिलने पर मामला दर्ज किया गया।भ्रष्टाचार निवारण संगठन झांसी के प्रभारी निरीक्षक शादाब खान के मुताबिक मूल रूप से थाना टोड़ी फतेहपुर के एवली गांव निवासी बद्री प्रसाद राजस्व लेखपाल पद पर सदर तहसील के अंतर्गत टांकोरी, मुस्तरा में तैनात था। उसके खिलाफ शिकायत मिलने के बाद जांच कराई गई। जांच अवधि के दौरान आरोपी की कुल आय 69,69,828 रुपये पाई गई, जबकि इस अवधि में अर्जित की गई चल-अचल संपत्तियों एवं भरण-पोषण पर 1,81,43,016 रुपये खर्च किए गए। इस तरह आरोपी लेखपाल ने इस अवधि में 1,11,73,188 रुपये अधिक खर्च किए। ज्ञात आय से 160.30 प्रतिशत अधिक है। आरोपी को नोटिस भी दी गई लेकिन, वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। जांच के आधार पर प्रभारी निरीक्षक शादाब खान ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया। इसकी विवेचना लखनऊ भ्रष्टाचार निवारण संगठन की ओर से होगी।बेटे की बरात उठने से चंद घंटे पहले रिश्वत लेते पकड़ा गया थाआरोपी बद्री प्रसाद दीक्षित बांदा में तैनात जीआरपी सिपाही रवि से दाखिल खारिज के नाम पर छह हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए 29 नवंबर 2021 को गिरफ्तार हुआ था। उस दिन आरोपी लेखपाल के पुत्र की कुछ घंटे बाद ही बरात उठनी थी। शाम पांच बजे लड़के की बरात शहर के एक मैरिज हाल में जानी थी लेकिन, उससे चंद घंटे पहले ही आरोपी लेखपाल को टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। जीआरपी सिपाही ने आरोप लगाया था कि लेखपाल बद्री प्रसाद उससे जमीन के दाखिल खारिज करने के नाम पर पैसों की मांग कर रहा है। रवि के परिचय देने के बावजूद बद्री पैसों की मांग पर अड़ा रहा। इसके बाद 27 नवंबर को रवि ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत कर दी।