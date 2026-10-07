Jhansi News: मंडल स्तरीय समन्वय सीनियर एथलेटिक्स टीम चयनित

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झांसी। स्पोर्ट्स स्टेडियम इटावा में होने वाली प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन कर लिया गया है। प्रतियोगिता आज और कल (सात-आठ अक्तूबर) को होगी। चयनित खिलाड़ियों को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी कर्मवीर सिंह ने बताया कि मंडल स्तर पर चयनित खिलाड़ी ईशान, साहिल, कुशाग्र पटेल, चमन कुमार, अनिल, मयंक सिंह, हर्ष सेंगर, अभय आदि हैं। संवाद