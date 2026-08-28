Jhansi News: -आपराधिक विश्वासघात के आरोप में पत्नी के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट

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झांसी। तालाबपुरा गांव के चर्चित पति-पत्नी के विवाद मामले में बृहस्पतिवार को चिरगांव पुलिस ने पति राजेश प्रजापति की तहरीर पर पत्नी अभिलाषा के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात समेत अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली। इस मामले में उसके पिता एवं अज्ञात प्रेमी को भी आरोपी बनाया है। आरोप है कि पत्नी चाय में नींद की दवा मिलाकर पिलाती थी। सोने के जेवरात भी प्रेमी के हवाले कर दिए। पुलिस अब नए सिरे से जांच कर रही है। उधर, दर्ज होने के बाद अभिलाषा पति के साथ रहने के लिए राजी नहीं है।थाना चिरगांव के तालाबपुरा गांव निवासी राजेश प्रजापति ने मंगलवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पत्नी के खिलाफ चौंकाने वाले आरोप लगाए थे। उसने पुलिस को बताया कि 24 जून को उसकी शादी दतिया जिले के भांडेर निवासी अभिलाषा से हुई थी। शादी के एक माह बाद ही उसे पत्नी पर शक होने लगा। उसके शरीर में हल्कापन, चक्कर और नींद आने लगी। पत्नी चाय में नींद की गोलियां मिला देती थी। पत्नी के मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनने पर पत्नी के प्रेम संबंध का पता चला। पत्नी ने जेवर अपने प्रेमी को दे दिए। आरोप है एक दिन कमरे में उसकी पत्नी अभिलाषा अपने प्रेमी के साथ मिली। मामला खुलने के बाद पत्नी भी पति के साथ रहने को राजी नहीं हुई। उसके बाद से यह मामला सुर्खियों में है। उधर, पुलिस भी हरकत में आ गई। थाना प्रभारी बलिराज शाही के मुताबिक राजेश की तहरीर पर अभिलाषा समेत तीन के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, जहर या नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करने, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। मामले की जांच कराई जा रही है।