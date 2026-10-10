फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Children in council schools will now eat halwa and upma.

Jhansi News: परिषदीय विद्यालयों के बच्चे अब खाएंगे हलुआ और उपमा

Sat, 10 Oct 2026 02:31 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
Children in council schools will now eat halwa and upma.
नबंवर माह से निर्धारित सप्ताह में मध्यांह भोजन में बनेगा यह खाना
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को उचित पोषण मिल सके, इसके लिए अब उनको माह के प्रथम और तृतीय सप्ताह में सूजी का हलवा दिया जाएगा। जबकि दूसरे और चौथे सप्ताह में नमकीन उपमा दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार आने वाले सर्दियों के मौसम में यह व्यवस्था लागू होगी।


जनपद में 1357 परिषदीय व कंपोजिट विद्यालय हैं। जिनमें करीब 1.36 लाख छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। अब शासन ने विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए हलुआ और उपमा बनाने के निर्देश दिए है। यह प्रक्रिया नंबवर माह से शुरू होगी और फरवरी के तृतीय सप्ताह तक चलेगी। इसमें माह के प्रथम और तृतीय सप्ताह को मीठा हलुआ और द्वितीय, चतुर्थ और पंचम सप्ताह में उपमा नमकीन हलुआ बनाया जाएगा और बच्चों को खिलाया जाएगा। इसमें प्रत्येक छात्र के लिए 30 ग्राम सूजी व अन्य सामग्री के हिसाब से हलुआ तैयार होगा। प्रति छात्र पांच रुपये की ग्रांट भी मिलेगी। मध्यांह भोजन योजना के तहत छात्रों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मीठा हलुआ और उपमा नमकीन हलुआ दिया जाएगा। यह प्रक्रिया नवंबर माह से देने की तैयारी है और इसके लिए सप्ताह निर्धारित किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed