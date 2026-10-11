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Jhansi News: शतरंज में बीयू की चित्राश्री ने बाजी मारी

Sun, 11 Oct 2026 02:30 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:30 AM IST
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BU's Chitrashree triumphs in chess.
मऊरानीपुर। धवाकर स्थित श्याम राघवेंद्र डिग्री कॉलेज में अंतर-महाविद्यालयीय महिला शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि व कॉलेज के प्रबंधक अजय सिंह परिहार ने किया। प्रतियोगिता में विभिन्न महाविद्यालयों से छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतिस्पर्धा में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की छात्रा चित्राश्री ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। डॉ. सत्येंद्र उपाध्याय, डॉ. सुरजीत रैकवार, डॉ. वर्षा राहुल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर प्राचार्य डॉ. स्वतंत्र कुमार सोनी, खेल स्पर्धा समन्वयक जयदीप बाजपेयी समेत डॉ. शिवा पस्तोर, डॉ. अमित सेन, उमेश शर्मा, उमेश पाठक, नरेश कुमार, रमेश सूर्यवंशी, डॉ. बलदेव चौधरी, डॉ. आर्य गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद
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