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अमर उजाला ब्यूरोझांसी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय (बीयू) ने सत्र 2026-27 के स्नातक एवं परास्नातक स्तर के व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से आच्छादित कोर्स के परीक्षा आवेदन भरने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। विवि ने समर्थ एवं ईआरपी पोर्टल से परीक्षा फार्म भरने के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की हैं।परीक्षा नियंत्रक राजबहादुर ने बताया कि समर्थ पोर्टल से प्रवेशित प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के संस्थागत विद्यार्थियों तथा समर्थ पोर्टल से परीक्षा आवेदन करने वाले भूतपूर्व, ईयर बैक, बैक पेपर एवं श्रेणी सुधार के अभ्यर्थी 29 नवंबर से चार दिसंबर तक परीक्षा फार्म वेबसाइट https://bujhansi.samarth.edu.in पर भर सकेंगे।उन्होंने बताया प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के ऐसे विद्यार्थी, जिनके परीक्षा फार्म समर्थ पोर्टल के बजाय विवि के ईआरपी पोर्टल से भरे जाने हैं, वह 29 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ www.bujhansi.ac.in के माध्यम से परीक्षा फार्म भर सकेंगे। ईआरपी पोर्टल से आवेदन करने वालों में भूतपूर्व, गैप ईयर, बैक पेपर एवं श्रेणी सुधार के अभ्यर्थी शामिल हैं।परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि दोनों पोर्टल के लिए निर्धारित अवधि के बाद कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। सभी महाविद्यालयों एवं विभागों को विद्यार्थियों तक सूचना पहुंचाने और समय से परीक्षा फार्म भरवाना सुनिश्चित करने के निर्देश कर दिए हैं।- प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगितझांसी। परीक्षा नियंत्रक राजबहादुर ने बताया व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की पांच दिसंबर से शुरू होने वाली परीक्षा अपरिहार्य कारण से स्थगित कर दी हैं। इन परीक्षाओं का नया कार्यक्रम शीघ्र ही विवि की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा।फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की परीक्षा 21 कोबीए प्रथम सेमेस्टर के बैक पेपर एवं भूतपूर्व विद्यार्थियों के लिए 30 नवंबर को निर्धारित ‘फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन’ (प्रश्नपत्र कोड-14101) की परीक्षा अब 21 दिसंबर को तृतीय पाली में अपराह्न 2:30 से 4:30 बजे तक होगी।