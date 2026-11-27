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समथर। शुक्रवार सुबह समथर-दबोह मार्ग पर कबूतरा डेरा के पास पुलिया के नीचे 55 वर्षीय व्यक्ति का शव पड़ा मिला। मृतक की पहचान ग्राम वरनाया निवासी रमाकांत रायकवार के रूप में हुई। वह बुधवार दोपहर अपनी बेटी की ससुराल ग्राम छेंवटा जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन वहां नहीं पहुंचे।छेंवटा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बद्री सिंह के अनुसार, रमाकांत के शुक्रवार सुबह तक घर नहीं लौटने और बेटी की ससुराल नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इसी दौरान समथर-दबोह मार्ग पर कबूतरा डेरा के पास पुलिया के नीचे शव पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान रमाकांत के रूप में की।सूचना पर थानाध्यक्ष अतुल कुमार राजपूत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सीओ मोंठ सुनील शर्मा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।