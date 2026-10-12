Jhansi News: एक नवंबर को 45 योजनाओं के हितग्राहियों को मिलेगा लाभ

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प्राधिकरण ने सभी विभागों के अधिकारियों से समस्याओं के आंकड़े मांगे हैं। इन आंकड़ों के आधार पर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यह शिविर एक ही छत के नीचे एक ही दिन में सभी समस्याओं का समाधान प्रदान करेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ईशा त्रिपाठी सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेंगी। फिलहाल, इस मेगा शिविर के आयोजन स्थल का निर्धारण अभी बाकी है। उल्लेखनीय है कि इस साल फरवरी में भी इसी तरह का एक शिविर आयोजित किया गया था।