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Jhansi News: एक नवंबर को 45 योजनाओं के हितग्राहियों को मिलेगा लाभ

Mon, 12 Oct 2026 02:11 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:11 AM IST
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Beneficiaries of 45 schemes will receive benefits on November 1.
झांसी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक नवंबर को एक मेगा शिविर का आयोजन करेगा। इस शिविर का उद्देश्य प्रदेश सरकार के 45 सरकारी विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ पहुंचाना है।
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प्राधिकरण ने सभी विभागों के अधिकारियों से समस्याओं के आंकड़े मांगे हैं। इन आंकड़ों के आधार पर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यह शिविर एक ही छत के नीचे एक ही दिन में सभी समस्याओं का समाधान प्रदान करेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ईशा त्रिपाठी सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेंगी। फिलहाल, इस मेगा शिविर के आयोजन स्थल का निर्धारण अभी बाकी है। उल्लेखनीय है कि इस साल फरवरी में भी इसी तरह का एक शिविर आयोजित किया गया था।
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