Jhansi News: आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर का जीत से आगाज

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टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला आंध्र प्रदेश और गुजरात के बीच खेला गया। आंध्र प्रदेश ने यह मैच 8-0 से जीता। इसके बाद हुए मैचों में राजस्थान ने बिहार को 3-2, जबकि जम्मू-कश्मीर ने हिमाचल प्रदेश को 6-3 से शिकस्त दी। जम्मू-कश्मीर की जीत में प्लेयर ऑफ द मैच गगनदीप की हैट्रिक के अलावा कप्तान करनजीत ने दो और करनदीप ने एक गोल का योगदान दिया।इसी तरह दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की टीम ने गोवा हॉकी को 5-1 गोल से, अरुणाचल प्रदेश ने तेलंगाना को 4-2 गोल से पराजित किया। छत्तीसगढ़ ने असम को 8-0 गोल से हराया। वहीं, हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने उत्तराखंड को 18-1 गोल के बड़े अंतर रौंद दिया। ओडिशा की विशाल जीत में आर्यन, संदीप ने चार-चार गोल किए, जबकि आकाश, अजय, अनमोल और दीपक ने दो-दो गोल किए। वहीं, रोहित और रितिक की स्टिक से एक-एक गोल निकला। उत्तराखंडप्रतियोगिता का उद्घाटन झांसी-ललितपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग शर्मा ने किया। कार्यक्रम में खेल उत्तर प्रदेश के निदेशक एवं उत्तर प्रदेश हॉकी के अध्यक्ष डॉ. आरपी सिंह, हॉकी झांसी के अध्यक्ष वीरेंद्र राय, सचिव सुबोध खांडेकर, जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष डॉ. रोहित पांडेय, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी कर्मवीर सिंह, सुनील कुमार, हॉकी प्रशिक्षिका सुनीता तिवारी, सुषमा गौरव और विकास वैद्य आदि मौजूद रहे।