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झांसी। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की पावन नगरी में 30 नवंबर को लक्ष्मी व्यायाम मंदिर में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज के सानिध्य में सवा लाख श्री हनुमान चालीसा पाठ का दिव्य महानुष्ठान आयोजित होगा। बुधवार को कार्यक्रम के आयोजक भाजपा कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने नगर के बाजारों में व्यापारियों एवं आमजनों को पीले चावल देकर सादर आमंत्रित किया।मनीष तिवारी ने कोतवाली, सराफा बाजार, बड़ाबाजार, सुभाष गंज सहित विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क कर नगरवासियों से इस दिव्य महानुष्ठान में सपरिवार शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इस भव्य एवं ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन का प्रमुख उद्देश्य युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति, संस्कारों एवं आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ना है। आमंत्रण अभियान के दौरान पीयूष रावत, पंडित मनोज पाठक, पुरुषोत्तम स्वामी, विनोद अवस्थी, मुकेश अग्रवाल, जयदीप खरे, पंकज त्रिपाठी, संजीव तिवारी, समीर तिवारी, डॉ. मधुर श्रीवास्तव, अमित नायक, प्रह्लाद साहू, अभिषेक साहू, प्रभात शर्मा आदि मौजूद रहे।