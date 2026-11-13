Jhansi News: पलरा में अंबेडकर पार्क चार साल से अधूरा
झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:48 AM IST
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:48 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बंगरा। बंगरा विकासखण्ड की पलरा ग्राम पंचायत में अंबेडकर पार्क का निर्माण चार वर्ष बाद भी अधूरा है। 10,000 से अधिक आबादी वाले पलरा में 2022 में पार्क की स्थापना की गई थी। करीब एक एकड़ जमीन पर बना यह पार्क अब भी दुर्दशा पर है। ग्रामीणों के अनुसार, यह जमीन पहले कब्जा में थी जिसे अथक प्रयासों से कब्जामुक्त किया गया। इसके बावजूद, वर्षों से यह जगह जस की तस पड़ी है। जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों को अंबेडकर पार्क की सख्त आवश्यकता है। पार्क बनने से बच्चों को खेलने का सुरक्षित स्थान मिलेगा। बुजुर्गों को टहलने और बैठने की बेहतर जगह मिलेगी। यह गांव की सुंदरता बढ़ाने के साथ ही सामाजिक समरसता का केंद्र भी बन सकता है।
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गांव में पार्क के नाम पर सिर्फ जमीन ही है। पार्क जैसी यहां कोई सुविधा नहीं है। इस कमी को दूर किया जाना चाहिए।
- सत्येंद्र कुमार
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पार्क में संसाधन विकसित होने से सभी आयु वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। लोग सुकून से यहां समय बिता सकेंगे।
- सुल्तान कुशवाहा
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चार साल बाद भी पार्क विकसित नहीं हो पाया है। इससे स्थानीय लोगों में निराशा है। पार्क की कमियां दूर की जाएं।
- अरविंद कुमार
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पार्क में निर्माण कार्य जारी है, जो जल्द पूरा हो जाएगा। इसके बाद यहां बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाएगी।
- रामप्रताप, ग्राम प्रधान-पलरा
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ग्राम पलरा में अंबेडकर पार्क में बेहतर सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे। जल्द इस संबंध में कार्यवाही शुरू की जाएगी। - सुनील कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी, बंगरा
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बंगरा। बंगरा विकासखण्ड की पलरा ग्राम पंचायत में अंबेडकर पार्क का निर्माण चार वर्ष बाद भी अधूरा है। 10,000 से अधिक आबादी वाले पलरा में 2022 में पार्क की स्थापना की गई थी। करीब एक एकड़ जमीन पर बना यह पार्क अब भी दुर्दशा पर है। ग्रामीणों के अनुसार, यह जमीन पहले कब्जा में थी जिसे अथक प्रयासों से कब्जामुक्त किया गया। इसके बावजूद, वर्षों से यह जगह जस की तस पड़ी है। जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों को अंबेडकर पार्क की सख्त आवश्यकता है। पार्क बनने से बच्चों को खेलने का सुरक्षित स्थान मिलेगा। बुजुर्गों को टहलने और बैठने की बेहतर जगह मिलेगी। यह गांव की सुंदरता बढ़ाने के साथ ही सामाजिक समरसता का केंद्र भी बन सकता है।
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गांव में पार्क के नाम पर सिर्फ जमीन ही है। पार्क जैसी यहां कोई सुविधा नहीं है। इस कमी को दूर किया जाना चाहिए।
- सत्येंद्र कुमार
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पार्क में संसाधन विकसित होने से सभी आयु वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। लोग सुकून से यहां समय बिता सकेंगे।
- सुल्तान कुशवाहा
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चार साल बाद भी पार्क विकसित नहीं हो पाया है। इससे स्थानीय लोगों में निराशा है। पार्क की कमियां दूर की जाएं।
- अरविंद कुमार
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पार्क में निर्माण कार्य जारी है, जो जल्द पूरा हो जाएगा। इसके बाद यहां बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाएगी।
- रामप्रताप, ग्राम प्रधान-पलरा
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ग्राम पलरा में अंबेडकर पार्क में बेहतर सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे। जल्द इस संबंध में कार्यवाही शुरू की जाएगी। - सुनील कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी, बंगरा
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