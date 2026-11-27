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टहरौली। तहसील क्षेत्र के बमनुआं में जमीन के बैनामे में वास्तविक कीमत से कम मूल्य दर्शाकर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की कथित चोरी का मामला सामने आया है। इससे शासन को 6.33 लाख रुपये से अधिक के राजस्व नुकसान का आरोप है। मामले में बमनुआं निवासी चंद्रशेखर चतुर्वेदी ने उपनिबंधक कार्यालय में शिकायत कर जांच और कार्रवाई की मांग की है। शिकायत की प्रतियां जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को भी भेजी गई हैं। इस संबंध में उपनिबंधक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि स्टाम्प शुल्क में कमी का मामला प्रकाश में आया है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही है। संवाद