Jhansi News: नाबालिग छात्रा को अगवा करके दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन

आरोपी सुवेंद्र पाल ने रक्सा थाना इलाका निवासी किशोरी को कुछ दिनों पहले कोचिंग से पढ़कर लौटते समय कार से अगवा कर ले गया था। किशोरी को लेकर वह ओरछा के एक होटल लेकर गया। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो एवं फोटो भी बना लिया। सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। इससे परेशान होकर किशोरी ने कुछ दिनों पहले आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन, परिजनों के समझाने पर पीड़िता ने उनको पूरी बात बताई। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। सीओ सदर सिमरन सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम लगाई गई थी। सुराग मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।