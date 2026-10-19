Jhansi News: जवारे धारण करने वालीं जानकी की निकली शोभायात्रा

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मऊरानीपुर। बुखारा गांव में रविवार को जानकी देवी की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। जानकी देवी ने शरीर पर जवारे धारण किए हुए थे। शोभायात्रा स्थानीय गौरैया माता मंदिर से शुरू हुई। उन्हें तख्त सहित ट्रैक्टर-ट्रॉली पर पूरे गांव में भ्रमण कराया गया। डीजे और बाजे-गाजे की धुन पर महिलाएं व बच्चों ने भक्ति गीतों पर नृत्य किया। ग्रामीणों ने माता रानी के दर्शन और स्वागत में उत्साह दिखाया। शोभायात्रा गांव के विभिन्न मार्गों से गुजरी। ग्रामीणों ने जगह-जगह तिलक लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर पहुंचने पर विधि-विधान से महाआरती की गई। पुजारी मुकेश कुमार कौशिक ने अनुष्ठान संपन्न कराया। इस आयोजन ने ग्रामीण अंचल में आपसी सौहार्द और धार्मिक उल्लास का माहौल बनाया। संवाद