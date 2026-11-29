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झांसी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत शनिवार को जिले के सभी 1741 मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चला। दिनभर में 2910 नए मतदाता बने, जबकि 358 नाम सूची से काटे गए और 650 मतदाताओं ने अपने नाम, पता आदि में संशोधन कराया।प्रभारी जिला निर्वाचन अधिकारी/ सीडीओ रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड ने सदर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत शनिवार को नेशनल हाफिज सिद्दीक इंटर कॉलेज और बीकेडी के बूथों का निरीक्षण किया। बीएलओ से फॉर्म-6, 7 और 8 की प्रगति और ईपी रेशियों की जानकारी ली। निर्देश दिए कि मतदाता सूची को गहनता से देखकर उसमें मिलने वाली त्रुटियों का समयबद्ध ढंग से निस्तारण किया जाए। बीकेडी प्राचार्य डॉ. एसके राय से कॉलेज में अध्ययनरत 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की अपील की। हाफिज सिद्दीक इंटर कॉलेज में भी मतदाताओं से संवाद किया। इस दौरान तहसीलदार विवेक कुमार मौजूद रहे।गरौठा में सबसे ज्यादा नाम जुड़ेउप जिला निर्वाचन अधिकारी और एडीएम वित्त एवं राजस्व पल्लवी मिश्रा ने बताया कि दिनभर में फाॅर्म-6 भरकर गरौठा में 925, मऊरानीपुर में 840, बबीना में 610 और सदर विधानसभा में 535 मतदाताओं ने अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाया है। वहीं, मृतक, स्थानांतरित और दो या उससे अधिक जगहों पर नाम होने पर जनपद की चारों विधानसभाओं को मिलाकर 358 के नाम काटे गए हैं। इसके अलावा 650 ने मतदाता सूची में संशोधन कराया है।22 बीएलओ का वेतन रोका, एक निलंबित होने से बचाउप जिला निर्वाचन अधिकारी पल्लवी मिश्रा ने कई बूथों का निरीक्षण किया। सदर विधानसभा क्षेत्र में बिपिन बिहारी इंटर कॉलेज में बीएलओ अभिषेक वर्मा अनुपस्थित मिले। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए बीएलओ को निलंबित करने के निर्देश दे दिए। सूचना मिलते ही 15 मिनट के अंदर बीएलओ मौके पर पहुंच गए। इस पर उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। वहीं, सदर विधानसभा क्षेत्र में 17 और बबीना में पांच बीएलओ अनुपस्थित मिले। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन सभी का वेतन रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है। जवाब आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रविवार को भी विशेष अभियान चलेगा। सभी बीएलओ मौके पर मौजूद रहें।