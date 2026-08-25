Jaunpur News: युवक पर लाठी-डंडे से जानलेवा हमला, तीन पर प्राथमिकी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:48 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:48 PM IST
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मुंगराबादशाहपुर। नीभापुर गांव में पुरानी रंजिश में तीन लोगों ने एक युवक पर लाठी-डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक का सिर फटने से वह घायल हो गया। बीच-बचाव करने पहुंचे उसके भाई को भी आरोपियों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। थाना प्रभारी गजानंद चौबे ने बताया कि पीड़ित विपिन कुमार की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद आरोपी ओमप्रकाश, सुशील और सुनील के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।नीभापुर गांव निवासी विपिन कुमार गौतम का आरोप है कि वे घर से तालाब की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे विपक्षी ओमप्रकाश गौतम और उनके दो बेटे सुशील गौतम व सुनील गौतम ने उन्हें रास्ते में घेर लिया। गाली-गलौज करते हुए आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से विपिन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में सिर पर गंभीर चोट आने के कारण विपिन लहूलुहान होकर गिर पड़े। शोर सुनकर उनके भाई बीर कुमार मौके पर पहुंचे, तो हमलावरों ने उन पर भी लाठी-डंडों से जमकर पीट दिया।
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