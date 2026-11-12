Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Woman going to Varanasi for treatment with husband dies in accident

Jaunpur News: पति के साथ इलाज कराने वाराणसी जा रही महिला की हादसे में मौत

Thu, 12 Nov 2026 01:33 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
Woman going to Varanasi for treatment with husband dies in accident
मड़ियाहूं.... लालमणि देवी, फाइल फोटो
मड़ियाहूं। टेकारडीह तिराहे पर बुधवार की सुबह तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से लालमणि (55) की मौत हो गई। टेकारडीह गांव निवासी लालमणि देवी बुधवार की सुबह करीब छह बजे पति ब्रजनाथ राजभर के साथ इलाज कराने वाराणसी जाने के लिए घर से निकली थीं। दोनों तिराहे पर बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान जलालपुर की ओर से तेज गति से आ रही बाइक ने लालमणि देवी को टक्कर मार दी। इससे वह सड़क पर गिरकर घायल हो गईं। आसपास के लोगों की मदद से उन्हें सीएचसी मड़ियाहूं ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे के बाद बाइक चालक वाहन सहित भाग गया। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed