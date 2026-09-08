Jaunpur News: बाइक सवार दो युवकों को दौड़ा-दौड़ाकर चाकू से मनबढ़ों ने किया हमला, गंभीर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:35 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:35 AM IST
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जलालपुर। छतारी गांव में सोमवार की दोपहर करीब 12:30 बजे बाइक सवार दो युवकों पर करीब 12 से ज्यादा मनबढ़ों ने हमला कर दिया। लाठी-डंडों से घेरेबंदी करने के बाद जान बचाकर घर में घुसे युवकों का मनबढ़ों ने छत तक पीछा किया। वहां चाकू से हमला करके मनबढ़ों ने दोनों को घायल कर दिया। वारदात के बाद आरोपी भाग गए। प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि कुसिया गांव निवासी अभिषेक मिश्र (19) अपने साथी बराई निवासी किशन यादव (18) के साथ बाइक से हाईवे की तरफ जा रहे थे। छतारी गांव के पास करीब 12 से ज्यादा युवक लाठी-डंडों के साथ उन्हें घेर लिए। खतरा भांपकर दोनों पास स्थित मुस्ताक अली के घर में घुस गए। जान बचाने के लिए छत की ओर भागे। आरोप है कि हमलावरों ने उनका पीछा करते हुए छत पर पहुंचकर किशन यादव पर चाकू से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे अभिषेक मिश्र पर भी हमला किया। सीएचसी रेहटी के डॉक्टरों ने बताया कि दोनों घायलों के शरीर पर चाकू से चोट लगने के निशान हैं। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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