Jaunpur News: बाजार में इस बार मोती और रेशम वाली राखियों की बढ़ी मांग

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बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर और खिलौने वाली राखियां पसंद की जा रही हैं। युवाओं के लिए कम सजावट वाली स्टाइलिश राखियों की मांग है। बड़े भाइयों के लिए रेशम के धागे और हल्के मोती वाली राखियां खरीदी जा रही हैं। कई बहनें भाई के पहनावे और पसंद के रंग को ध्यान में रखकर भी राखी का चयन कर रही हैं। ओलंदगंज के दुकानदार मिंटू शाहू और अनूप सिंह ने बताया कि पहले ग्राहक एक-दो डिजाइन देखकर राखी खरीद लेते थे, लेकिन अब कई डिजाइन देखने के बाद पसंद तय कर रहे हैं। युवतियां रंग और डिजाइन को लेकर खास तौर पर सजग हैं। पर्व नजदीक आने के साथ ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

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जौनपुर। रक्षाबंधन नजदीक आते ही शहर से लेकर ग्रामीण बाजारों तक राखियों की दुकानें सज गई हैं। रंग-बिरंगी राखियों से सजे बाजारों में खरीदारी के लिए बहनों और युवतियों की भीड़ पहुंचने लगी है। इस बार पारंपरिक मौली और साधारण धागे के साथ मोती, स्टोन और रेशम से तैयार डिजाइनर राखियों की मांग बढ़ी है। भाई की उम्र, पसंद और व्यक्तित्व के हिसाब से राखी चुनने का चलन भी दिखाई दे रहा है। ओलंदगंज, कोतवाली, चहारसू, नईगंज में राखियों की दुकानें सजी हैं। दुकानों पर साधारण धागे से लेकर आकर्षक डिजाइन वाली राखियों की कई किस्में उपलब्ध हैं। मोती और रंगीन स्टोन से सजी राखियां ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। वहीं हल्की सजावट वाली पारंपरिक राखियों की भी मांग बनी हुई है।