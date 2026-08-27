Jaunpur News: जर्जर मकान की दीवार ढही, मलबे में दबकर महिला घायल

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मवई में बारिश से कच्चा मकान धराशायी, मलबे में दबी गृहस्थी



खेतासराय। बारिश के कारण शाहगंज ब्लॉक के मवई गांव में बुधवार की शाम को नईम के कच्चे मकान की दीवार गिर गई। मलबा पड़ोसी शबाना के आंगन में गिरा गया। इससे हैंडपंप, चारपाई, बर्तन सहित गृहस्थी का अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया। करीब 15 हजार रुपये के सामान का नुकसान होने का अनुमान है। घटना के दौरान आंगन में कोई मौजूद नहीं था। इससे बड़ा हादसा होने से बच गया। घटना की जानकारी प्रधान प्रतिनिधि रामप्रसाद यादव ने राजस्व विभाग को दी। गुरुवार को लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की और नुकसान का जायजा लिया।