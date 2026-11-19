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कार्यक्रम में डॉ. हरेंद्र प्रताप सिंह ने साल 2006 से शुरू हुई अपनी राजनीतिक यात्रा का जिक्र किया। कहा कि राजनीति उनके लिए केवल पद हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि जनता की सेवा का जरिया है। उन्होंने कहा कि विधायक रहते हुए भी लोगों के फोन उठाते थे और पद पर नहीं रहने के बाद भी यह सिलसिला जारी रखा। किसी वजह से फोन नहीं उठा पाने पर बाद में कॉल कर लोगों से बात करते थे।उन्होंने कहा कि पद और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जनता के प्रति जिम्मेदारी और कार्यकर्ताओं के साथ संबंध नहीं बदलने चाहिए। आगामी 2027 के राजनीतिक लक्ष्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं और युवाओं से एकजुट होकर आगे बढ़ने की अपील की।सम्मेलन में पूर्व प्रमुख आशुतोष सिंह, हर्षित सिंह, विशाल मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।