Jaunpur News: दो दिन पहले गुमशुदा युवक का पीली नदी में मिला शव
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:43 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:43 AM IST
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सिंगरामऊ। पहितियापुर में बहरा पार्क के बगल से होकर निकली पीली नदी में सोमवार की सुबह मल्लूपुर निवासी संतोष गौतम उर्फ गोरख (46) का शव मिला मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पिता रामआसरे ने बताया कि बीते शनिवार को दोपहर में अपने दोस्त मोनू गौतम निवासी बछाड़ी के साथ मेरा बेटा गया था। दोनों सांप पकड़ते हैं। शाम तक घर नहीं पहुंचने पर खोजबीन की गई। दोनों का कहीं पता नहीं चला। रविवार को गुमशुदगी दर्ज कराई गई। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि युवक नदी में नहाने गए होंगे। तेज बहाव होने के कारण डूब गए होंगे। इसमें एक युवक का शव मिल गया, दूसरे युवक की तलाश चल रही है। दूसरे युवक का कपड़ा नदी के किनारे पर ही मिला है।
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