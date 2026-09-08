फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Teachers are not just guides of society, but also the builders of the nation's future: Dr. R.N. Tripathi

शिक्षक समाज के मार्गदर्शक ही नहीं, राष्ट्र के भविष्य निर्माता भी हैं : डॉ. आरएन त्रिपाठी

Tue, 08 Sep 2026 12:34 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Teachers are not just guides of society, but also the builders of the nation's future: Dr. R.N. Tripathi
लायंस क्लब गोमती की ओर से सम्मानित किए गए शिक्षक। क्लब
जौनपुर। शिक्षक दिवस के अवसर पर लायंस क्लब गोमती की ओर से रविवार की शाम को होली चाइल्ड स्कूल रुहट्टा में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 11 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि डॉ. आरएन त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण की आधारशिला हैं। शिक्षक केवल विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान ही प्रदान नहीं करते, बल्कि उनके व्यक्तित्व, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का निर्माण भी करते हैं। विशिष्ट अतिथि डॉ. अशोक कुमार सिंह रघुवंशी ने शिक्षकों के योगदान की सराहना की। समारोह में डॉ.जाह्नवी श्रीवास्तव, डॉ. जंग बहादुर सिंह प्रिंसिपल, डॉ. राजेश कुमार, नसीम अख्तर, प्रमोद कुमार सैनी, मोहम्मद अब्बास, प्रज्ञा मिश्रा, डॉ. सरला गुप्ता, किरण श्रीवास्तव, अर्चना गौड़ एवं डॉ. तसनीम फात्मा को अंगवस्त्रम एवं स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। पत्रकारिता के प्रवक्ता श्याम नारायण पांडेय को भी मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया। क्लब के अध्यक्ष सैय्यद हसनैन कमर दीपू ने कहा कि शिक्षक समाज के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हैं। उनके ज्ञान, अनुभव और संस्कारों से ही देश का भविष्य आकार लेता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed