Jaunpur News: सुमित ने ताइक्वांडो में जीता स्वर्ण पदक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:23 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:23 AM IST
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गौराबादशाहपुर। सीबीएसई ईस्ट जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सुप्रभात चिल्ड्रेंस एकेडमी नयनसंड गौराबादशाहपुर के कक्षा 10वीं के छात्र सुमित राय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। स्कूल के मैनेजर रोहित प्रताप पाल ने कहा कि सुमित राय ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन से न केवल अपने परिवार और विद्यालय, बल्कि पूरे जनपद का गौरव बढ़ाया है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरा सुप्रभात चिल्ड्रेंस परिवार गौरवान्वित है। कोच संजय पाल ने बताया कि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सुमित राय का चयन अब नेशनल चैंपियनशिप के लिए भी हो गया है। हमें विश्वास है कि सुमित राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने शानदार प्रदर्शन से विद्यालय और जनपद का नाम पूरे देश में रोशन करेंगे। सुप्रभात स्कूल के संरक्षक सुभाष चंद्र पाल और वाइस प्रिंसिपल अलाउद्दीन समेत सभी स्टाफ ने सुमित राय को हार्दिक बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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