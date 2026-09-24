फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Subhaspa will contest elections on 25 seats, demands BJP leadership: OP Rajbhar

सुभासपा 25 सीटों पर लड़ेगी चुनाव भाजपा नेतृत्व से की मांग : ओपी राजभर

Thu, 24 Sep 2026 02:00 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
Subhaspa will contest elections on 25 seats, demands BJP leadership: OP Rajbhar
बनेवरा गांव में पूर्व प्रधान दिनेश सिंह के भाई की पत्नी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते सुभा - फोटो : Archive
रामनगर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने भाजपा नेतृत्व से मांग की है। बुधवार को ये बातें रामनगर के बनेवरा गांव में पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कही। वह गांव के पूर्व प्रधान दिनेश सिंह के छोटे भाई की पत्नी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस तरह छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा दिया गया, उसी प्रकार छोटा प्रदेश विकसित प्रदेश होगा। पूर्वांचल को अलग प्रदेश बनाने की लड़ाई मैं बीते 24 सालों से लड़ रहा हूं। मंत्री ने कहा कि जितनी सीटें हमारी पार्टी जीती है, उतनी सीटों पर तो चुनाव लड़ूंगा ही, लेकिन पार्टी को मान्यता प्राप्त दल बनाने के लिए 13 विधायकों की जरूरत होती है, इसलिए पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 10 वर्षों की सरकार में 9 लाख 50 हजार नौकरियां बिना किसी लेन-देन के दी गई हैं। सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सपा सरकार में नौकरियों का विज्ञापन निकलता था तो शिवपाल के चेले पूरे प्रदेश में घूम-घूम कर पैसों की वसूली करते थे। 10 साल पहले सड़कों की क्या स्थिति थी, आज प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed