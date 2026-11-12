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Jaunpur News: बहनों ने तिलक लगाकर भाइयों की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि की कामना की

Thu, 12 Nov 2026 01:29 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:29 AM IST
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Sisters applied tilak and wished their brothers a long life and prosperity.
मछलीशहर नगर के शिव मंदिर में भैया दूज पर्व की तैयारी में जुटी महिलाएं। संवाद
जौनपुर। भाई-बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और स्नेह का प्रतीक भैया दूज का पर्व बुधवार को मनाया गया। सुबह से ही घरों में पर्व को लेकर उत्साह रहा। बहनों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भाइयों के माथे पर रोली और अक्षत का तिलक लगाया तथा आरती उतारकर मिठाई खिलाई। उन्होंने भाइयों की दीर्घायु, सुख-समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार भेंटकर उनके प्रति अपना स्नेह जताया। कई बहनें भाइयों के घर पहुंचीं तो कई भाइयों ने बहनों के घर जाकर तिलक लगवाया। बाजारों में मिठाई, फल और पूजन सामग्री की दुकानों पर भी खरीदारी के लिए भीड़ रही। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन यमुना अपने भाई यमराज से मिलने उनके घर गई थीं और उन्हें भोजन कराया था। तभी से भाई दूज मनाने की परंपरा शुरू हुई।
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